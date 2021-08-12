سیاسة

اوميد خوشناو: رئيس الحكومة أكد على ضرورة أن تصل المياه الى كل منزل في أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان المياه أوميد خوشناو محافظ أربيل مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ اربيل اوميد خوشناو، اليوم الخميس، ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يراقب أزمة مياه الشرب عن كثب، مؤكدا ان رئيس الاقليم وجه بضرورة تأمين المياه لكل منزل في أربيل.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي "بشكل تقريبي انتهينا من مشكلة نقص الماء في اربيل وتم اليوم عقد اجتماع لغرفة مواجهة الجفاف، وقد تم حفر وتأمين مضخات لـ523 بئراً لمعالجة النقص".

وأوعز خوشناو أزمة المياه الى الفيضانات التي اجتاحت تركيا وأدت إلى ارتفاع نسبة الأطيان والتلوث في مصادر المياه، مؤكدا تشكيل لجنة لرفع جميع التجاوزات على مصادر المياه والتي ستبدأ حملتها بدءا من يوم غد الجمعة، على حد قوله.

وقال خوشناو "سنوصل المياه بالسيارات الحوضية بدءا من يوم غد، وكل بيت لايصله الماء بامكانه الاتصال بالفرق المختصة لإيصال المياه إليه".

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