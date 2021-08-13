أفغانستان.. حركة طالبان تعلن الاستيلاء على مدينة قندهار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة طالبان الاستيلاء على مدينة قندهار، ثاني أكبر المدن الأفغانية، والتي كانت معقلا سابقا لطالبان وتحتل أهمية استراتيجية كمركز تجاري بارز، لتمثل هذه الخطوة انتصارا كبيرا للمسلحين.

وسقطت عدة مدن يوم الخميس في وقت قالت فيه الولايات المتحدة إنها سترسل قرابة ثلاثة آلاف جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء الموظفين من السفارة الأمريكية.

وأضافت أنها سترسل قوات إلى مطار كابول للمساعدة في إجلاء عدد "كبير" من موظفي السفارة في رحلات خاصة.

وقالت بريطانيا إنها ستنشر أيضا نحو 600 جندي على أساس تقديم دعم قصير الأجل للمواطنين البريطانيين الذين يغادرون البلاد، بعد تقليص عدد الموظفين العاملين في السفارة البريطانية في كابول إلى فريق أساسي، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى بعد 20 عاما من العمليات العسكرية. وأعلن متحدث باسم طالبان أن "قندهار قد احتُلت بالكامل"، بيد أنه لا يوجد تأكيد لذلك.

وتسيطر طالبان حاليا على معظم مناطق شمال أفغانستان، ونحو ثلث العواصم الإقليمية في البلاد.

وثمة مخاوف متزايدة من مواصلة المسلحين هجومهم السريع على العاصمة كابول، بعد أن فر عشرات الآلاف من المدنيين من القتال العنيف في الشوارع.