وزير الدفاع البريطاني: أفغانستان تتجه لحرب أهلية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة، إن أفغانستان تتجه لحرب أهلية وعلى الغرب أن يتفهم أن طالبان ليست كيانا واحدا، ملمحا إلى إمكانية عودة قوات بلاده إلى أفغانستان مرة أخرى، مؤكدا أن هذا سيحدث إن بدأت الأخيرة في إيواء تنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات لوالاس أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اشار فيها الى قلقه من أن تكون أفغانستان في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة وأرضا خصبة لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة، محذرا من عودة التنظيم.

وقال ردا على سؤال عن احتمال عودة قوات بريطانية إلى أفغانستان "سأترك كافة الخيارات مطروحة، إذا كان لدي رسالة لطالبان من المرة السابقة فسوف تكون ’إذا بدأتم في استضافة القاعدة ومهاجمة الغرب أو بلدان أخرى، فسوف نعود".

وتصاعدت المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.