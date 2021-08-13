هيئة الزلازل تحصي الهزات الارضية التي ضربت العراق خلال شهر تموز

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم الرصد الزلزالي الْيَوْم الجمعة، ،التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر تموز 2021 .

وأوضح مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف، ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (48) هزة ارضية منها خمسة وعشرون هزة أرضية داخل العراق وثلاث وعشرون هزة ارضية أخرى داخل إيران وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق.

وتراوحت قوتها بين (2،4 – 5،0) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين(5-28 ) كم .

وبحسب التقرير فقد تركز النشاط في هذا الشهر بشكل واضح في قضاء كلار/ محافظة السليمانية حيث شهدت في جنوب القضاء سلسلة من الهزات الأرضية وصل عددها الى (23 ) هزة وقد شعر بها المواطنين الساكنين قرب حدوث الهزات شعورًا قويًا مع وجود بعض الأضرار الانشائية ، هذا ولم تسجل اي أضرار بشرية.