كوردستان تخصص مليار و 250 مليون دينار لمعالجة مشكلة المياه والجفاف

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير العام لدائرة المياه والمجاري في وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان آري أحمد، اليوم الجمعة، ان حكومة الاقليم خصصت مبلغ مليار و250 مليون دينار لمواجهة أزمة الجفاف ونقص المياه.

وجاء في بيان للوزارة انه خلال اجتماع مجلس وزراء الاقليم تم رصد مبلغ مليار و250 مليون دولار ضمن المرحلة الثانية لمواجهة مشكلة شح المياه والجفاف في الإقليم.

واكد أحمد انه سيتم تزويد كافة المواطنين الذين يعانون من نقص المياه، عبر ناقلات الماء.

واشار مدير دائرة الماء والمجاري في الإقليم، إلى أنه تم تشكيل العديد من اللجان الميدانية لمعاجلة أزمة المياه التي تعاني منها محافظة أربيل منذ نحو عشرة ايام، فيما دعى المواطنين الذين يعانون من نقص المياه الى مراجعة أقرب دائرة للبلدية، ومديرية الماء لتوفيره لهم عبر الناقلات.