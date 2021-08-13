تركيا تشن حملة اعتقالات بحق عشرات الكورد في أضنة وديار بكر

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت الشرطة التركية الجمعة 26 شخصاً في أضنة و59 آخرين في ديار بكر على خلفية اتهامات تتعلق بالانتماء لحزب العمال الكوردستاني.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مكتب النائب العام في ديار بكر أنه يجري التحقيق مع 88 مشتبهاً بهم لصلاتهم بحزب العمال الكوردستاني.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن 59 شخصاً اعتقلوا بالتهم ذاتها.

وتسارعت وتيرة حملة القمع على حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للكورد في أعقاب محاولة الانقلاب في صيف 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني "منظمة إرهابية"، وتتهم حزب الشعوب الديمقراطي بأنه "جناح سياسي" للحزب المحظور في تركيا.

وتصاعدت حملات الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية منذ انهيار عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكوردستاني في عام 2015.