صحة وبیئة

بعد الحرائق.. "فيضانات الشمال" تحصد المزيد في تركيا

author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا تركيا حرائق فيضانات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الجمعة ارتفاع عدد ضحايا السيول في المناطق الشمالية إلى 27 شخصاً.

وقالت الإدارة في بيان إن السيول أودت بحياة 25 شخصاً في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب.

ويستمر البحث عن مفقود في بارتين.

وذكر البيان أن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.

وتم إجلاء 323 شخصاً في بارتين، و925 آخرين في قسطمونو، و472 في سينوب.

وتعرضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود لهطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بولايات بارتين وقسطمونو وسينوب.

المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات

 

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