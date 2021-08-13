الحكيم: لا بد من إحداث تغيير في العراق.. وبخلافه سنتجه إلى المجهول

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس تحالف (عراقيون) عمار الحكيم الجمعة إن عدم إحداث تغيير إيجابي في الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق يعني جر البلاد إلى "المجهول".

وقال الحكيم في كلمة له أمام تجمع من أنصاره وسط بغداد بمناسبة شهر محرم إن "المنطقة تتغير والظروف باتت ملائمة لإحداث التغيير الإيجابي في العراق".

وأضاف أن "المشهد السياسي يعاني من انسداد حقيقي وإننا بأمس الحاجة الى تغيير فاعل".

وأشار إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي تشكلت "لمهمتي إعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات في مناخ آمن ونزيه، وأي تهاونٍ بهاتين المهمتين سيكون وخيماً".

ولفت الحكيم إلى أن "صندوق الاقتراع هو الحل السلمي الوحيد للتغيير والتراجع عن ذلك يعرض مستقبل الدولة للمجهول".

ودعا رئيس تحالف عراقيون جميع القوى ولا سيما مقتدى الصدر إلى "العدول عن الانسحاب والمشاركة في الانتخابات التشريعية".

وقال "الانتخابات المبكرة أصبحت مطلباً شعبياً ولابد من إجرائها".