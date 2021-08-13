أمن

الأجهزة الأمنية تعتقل 10 "متسللين" من سوريا إلى العراق

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية الجمعة إلقاء القبض على عدد من "المتسللين" حاولوا دخول الأراضي العراقية من داخل سوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة والاستعانة بالكاميرات الحرارية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ٢٠ - وبإسناد قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ خلال عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية".

وأضاف البيان أن عملية التسلل تمت من "قرى ام الخبازي وخازوكة التابعتين لقضاء سنجار غربي نينوى، حيث تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

 

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