إحباط أكبر عملية لتهريب شرائح هاتفية "تهدد الأمن" في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية الجمعة إحباط أكبر عملية لتهريب 30 ألف شريحة هاتف "مخالفة للقانون" في كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني "في عملية نوعية... تم إحباط اكبر عملية لتهريب 30 ألف ثلاثون الف شريحة سيم كارت تابعة لإحدى شركات الاتصال لا تحمل أي موافقات أو أوراق رسمية يسعى صاحبها لاستخدامها بعدة محافظات بقضايا مخالفة للقانون وتشكل تهديداً للأمن الوطني".

وأضاف أنه تم "نصب كمين محكم للعجلة وصاحبها في سيطرة دارمان بمحافظة كركوك، والقبض عليها بصحبة المواد المهربة".

وجاء في البيان "جرى بعدها تسليم العجلة وسائقها والمواد إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بها".