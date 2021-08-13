مجتمع

كورونا يخطف عالية باقر.. مُنقذة مكتبة البصرة و"بطلة الثقافة"

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن في البصرة الجمعة عن وفاة عالية محمد باقر الأمينة السابقة للمكتبة المركزية إثر مضاعفات كورونا.

وعالية محمد باقر هي أمينة المكتبة المركزية في البصرة وولدت عام 1952 في مدينة المعقل التابعة لمحافظة البصرة جنوب العراق.

واستطاعت عالية إنقاذ مجموعة من الكتب والمخطوطات النادرة من التلف والدمار التام خلال الحرب التي قادتها واشنطن عام 2003، حيث يقدر عدد الكتب الناجية حوالي 30 ألف كتاب.

وشكلت قصتها البطولية مصدر وحي وإلهام لتأليف كتابين يرويان حكايات البطولة في أوقات الشدّة.

نجحت بجهودها الشخصية في تأسيس مكتبة الطفل، وقطعت شوطا كبيرا في حفظ المخطوطات، وخصصت جناحا منفردا للكتب والمؤلفات التي حملت لمسات أدباء البصرة وعلمائها.

وكان في نيتها تأسيس مكتبة شاملة لتراث البصرة وتأريخها السياسي والتجاري والملاحي والزراعي والفني والأدبي، لكن كورونا خطفها قبل أن تحقق ذلك.

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