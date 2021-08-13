بالفيديو | انطلاق حملة كبرى لإمداد أحياء أربيل بمياه الشرب

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في عاصمة إقليم كوردستان اليوم الجمعة حملة كبرى تستمر 20 يوماً لتوزيع مياه الشرب بالناقلات على سكان الأحياء المتضررين من الجفاف.

وبدأت الحملة بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية، وتم في أول أيامها توزيع 45 مليون لتر من المياه، ولا تزال الحملة مستمرة.

وسبق أن شكلت السلطات المحلية ثلاث لجان لحل أزمة شح المياه في أربيل.

وتم من خلال الحملة إيصال المياه إلى الأحياء التي تعاني من نقص المياه من خلال الناقلات على مدار الساعة، بناءً على توجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد لكوردستان 24 "مستمرون في إيصال مياه الشرب إلى الأحياء التي تفتقر إلى مياه الشرب".

وانطلقت الحملة بعد توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان الأجهزة المعنية بتوفير المياه لكل منزل على أن يشرف محافظ أربيل على الحملة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو لكوردستان 24 "سنوصل المياه لكل منزل في الأحياء التي تواجه شحاً في المياه، وسنستمر في حملتنا على مدى 20 يوماً".

وأضاف أن المحافظة وفرت ناقلات لإيصال المياه إلى تلك الأحياء، مشدداً في الوقت نفسه على أن المحافظة "ستجد حلاً جذرياً" لأزمة المياه.

وأشار خوشناو إلى أن توزيع المياه بالناقلات هو "حل مؤقت"، على أن تتولى اللجنة مشكلة مهامها في منع هدر المياه وإعادة النظر في شبكات التوزيع وحفر آبار جديدة.

هذا وتخطط حكومة إقليم كوردستان تنفيذ مشروع آخر (أنبوب افراز-4) لتعزيز إمدادات المياه للسكان.