هجوم ناري من الصدر على محاولات تنظيم "تظاهرة شيعية" في الأنبار

أربيل (كوردستان 24)- شن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة هجوماً نارياً على محاولات بعض الناشطين الشيعة تنظيم تظاهرة في محافظة الأنبار السنية.

وقال الصدر على حسابه في تويتر إن "محاولة التظاهر في محافظة الأنبار من قبل بعض الجهّال، إنما هي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية ليتغذى عليها بعض الساسة الفاسدين".

وأضاف "أقول: الفتنة نائمة لعن الله من (يحاول إيقاظها)".

ومضى الصدر يقول "من هنا ينبغي أن تأخذ الحكومة بزمام الأمور وتنهي الاستهتار الطفولي من بعض أتباع الأحزاب الذين يدعون التظاهر تحت مسمى تشرين وهو منهم براء".

وزاد "بل والكل منهم براء إلّا بعض الفاسدين الذين يتغذون على أذى الشعب والتبيعة للخارج من هنا وهناك".

واختتم الصدر تغريدته بالقول "كلا للفساد والطائفية والتعبية".