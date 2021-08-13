كورونا.. إجراءات جديدة تبعد دهوك عن "الوضع الكارثي"

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات المحلية في دهوك الجمعة إن إجراءاتها الجديدة أبعدت المحافظة عن "الوضع الكارثي" الذي كانت تعيش فيه بسبب عدم التزام المواطنين الإجراءات الوقائية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وبدأت لجان القائممقامية والشرطة ومديرية الصحة حملات مكثفة للحد من تفشي الوباء في المحافظة بعد ارتفاع أعداد الإصابات إلى معدلات قياسية في الفترة الأخيرة.

وفرضت السلطات المحلية إجراءات مشددة لإلزام السكان على التقيد الإرشادات الصحية ومنها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ولا سيما في الأسواق.

وقال مدير شرطة دهوك فخري أحمد لكوردستان 24، إن 99 بالمئة من سكان المحافظة ملتزمون بالإرشادات الصحية، مبيناً أن مفارز الشرطة منتشرة "ليلاً ونهاراً" لمتابعة الوضع وحماية المواطنين وإلزامهم على الامتثال بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وأضاف أن مفارز الشرطة "أخذت الحملة على محمل الجد"، وبدأت بتزويد المواطنين بالكمامات في الشوارع العامة، وهو ما اسهم في خفض أعداد الإصابات في حدود المحافظة.

وتابع "ستستمر هذه الحملة، وسنلزم الجميع على الامتثال بالإجراءات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بهدف حماية المجتمع وسلامته".

هذا وقال مشرف لجنة القائممقامية الخاصة بمتابعة الوضع الوبائي هاوكات يوسف محمد لكوردستان 24 "تواصل فرقنا متابعة الوضع داخل المدينة وما حولها بمساعدة مفارز الشرطة ودعم المواطنين في المحافظة".

وأشار إلى أن الحملة دفعت الناس للالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال "إذا استمر الأمر على هذا النحو، سينخفض معدل تفشي الوباء بشكل كبير".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم صحة دهوك حمزة رزيكي لكوردستان 24، إن معدل الإصابة بالجائحة في دهوك انخفض بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية.

وخلص للقول "يعود سبب الانخفاض إلى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".

وسجلت دهوك في الأسبوعين الأخيرين أكثر من 1400 إصابة يومياً بالوباء، وهو أعلى معدل قياسي تسجله المحافظة منذ ظهور الوباء.