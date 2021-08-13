تصفيات مونديال 2022: نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية

أربيل (كوردستان 24)- سيكون نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية لخوض غمار تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وتحديدا للمباريات الثلاث المقررة في ايلول/سبتمبر ضد تشيلي والارجنتين والبيرو تواليا.

ويحلّ سيليساو متصدر التصفيات بعد ست جولات، ضيفاً على تشيلي في الثاني من أيلول/سبتمبر، ثم يستقبل مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي الارجنتين في اول مواجهة بين نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي بعد ان انضم الاخير اليه في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

وتضم تشكيلة المنتخب البرازيلي الذي خسر نهائي كوبا اميركا امام الارجنتين بالذات صفر-1 الشهر الماضي، الظهير الايمن المخضرم داني الفيش الذي قاد منتخب بلاده الاولمبي الى الاحتفاظ بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو التي اسدل الستار عليها الاحد الماضي.

وضم مدرب المنتخب تيتي بعض الوجوه الشابة التي تألقت في صفوف المنتخب الاولمبي ومن بينها مهاجم هرتا برلين الالماني ماتيوس كونيا ولاعب وسط زينيت سان بطرسبرغ الروسي كلاودينيو.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: اليسون (ليفربول الانكليزي)، ادرسون (مانشستر سيتي الانكليزي)، ويفرتون (بالميراس)

للدفاع: داني الفيش (ساو باولو)، دانيلو واليكس ساندرو (كلاهما مع يوفنتوس الايطالي)، غييرمي ارانا (اتلتيكو مينيرو)، ادير ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الانكليزي)

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، برونو غيمارايش ولوكاس باكيتا (كلاهما مع ليون الفرنسي)، كلاودينيو (زينيت الروسي)، ايفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)، فرد (مانشستر يونايتد الانكليزي).

للهجوم: روبرتو فرمينيو (ليفربول الانكليزي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي)، ماتيوس كونيا (هرتا برلين الالماني)، نيمار (سان جرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الانكليزي)، ريتشارليسون (ايفرتون الانكليزي).