مقتل جندي تركي في أقصى شمال إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت القوات التركية في جبل متين داخل حدود إقليم كوردستان إلى قصف بقذائف الهاون يوم الخميس مما أسفر عن مقتل جندي واحد.

وبحسب وزارة الدفاع التركية فإن حزب العمال الكوردستاني يقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة للجيش التركي في أقصى شمال محافظة دهوك.

وقال البيان إن القوات التركية ردت على الفور على منفذي الهجوم وتم "تحييد" ثلاثة من مقاتلي حزب العمال وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى القتلى أو الجرحى.

وكثيراً ما تشهد المناطق الجبلية في إقليم كوردستان اشتباكات مباشرة بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا اللذين يخوضان صراعاً مريراً منذ عقود.

وغالباً ما تتعرض سلامة المدنيين وسبل عيشهم للخطر بسبب المواجهات العسكرية المستمرة. وسبق أن دعت سلطات إقليم كوردستان الجانبين إلى إبعاد صراعهما من أراضيها.