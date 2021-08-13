أمن

مقتل جندي تركي في أقصى شمال إقليم كوردستان

غالباً ما تتعرض سلامة المدنيين وسبل عيشهم للخطر بسبب المواجهات العسكرية المستمرة
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت القوات التركية في جبل متين داخل حدود إقليم كوردستان إلى قصف بقذائف الهاون يوم الخميس مما أسفر عن مقتل جندي واحد.

وبحسب وزارة الدفاع التركية فإن حزب العمال الكوردستاني يقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة للجيش التركي في أقصى شمال محافظة دهوك.

وقال البيان إن القوات التركية ردت على الفور على منفذي الهجوم وتم "تحييد" ثلاثة من مقاتلي حزب العمال وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى القتلى أو الجرحى.

وكثيراً ما تشهد المناطق الجبلية في إقليم كوردستان اشتباكات مباشرة بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا اللذين يخوضان صراعاً مريراً منذ عقود.

وغالباً ما تتعرض سلامة المدنيين وسبل عيشهم للخطر بسبب المواجهات العسكرية المستمرة. وسبق أن دعت سلطات إقليم كوردستان الجانبين إلى إبعاد صراعهما من أراضيها.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف