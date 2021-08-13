من بين 38 حزباً مرخصاً.. 5 أحزاب عراقية تزاول نشاطها في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت آخر إحصائية اطلعت عليها كوردستان 24، أن 5 أحزاب عراقية، من بين 38 حزباً مرخصاً، تزاول نشاطها السياسي في إقليم كوردستان.

وحصلت الأحزاب العراقية الخمسة على تراخيص لفتح مقارها والقيام بأنشطة سياسية وذلك بموجب القانون رقم 1993 المعدل في إقليم كوردستان.

ولا يجيز القانون منح رخص للأحزاب العاملة خارج إقليم كوردستان والعراق ما لم تحصل أولاً على موافقات أصولية لمزاولة أعمالها في بلدها الأم.

وتحصل الأحزاب السياسية على رخص مزاولة النشاط السياسي من قبل وزارة داخلية إقليم كوردستان، حسبما يذكر مسؤول الأحزاب في الوزارة.

ويقول المسؤول عبد الله حسن في حديث لكوردستان 24، إن الأحزاب التي من خارج إقليم كوردستان لا يمكن أن تقوم بأي نشاط سياسي في الإقليم "ما لم يكن لديها ترخيص من بلدها الأصلي".

وإلى جانب الأحزاب الكوردستانية داخل إقليم كوردستان، مُنحت تراخيص لخمسة أحزاب عراقية للقيام بنشاطات سياسية بموجب القانون.

ويفرض القانون على الأحزاب عموماً شروطاً عديدة، منها أن لا تعمل الأحزاب ضد النظام الديمقراطي في الإقليم، وأن لا تعارض تقاليد شعب كوردستان وأن تحترم حقوقه ومنجزاته وأن تتجنب العنف.

وعلى مستوى العراق، يتم تنظيم ملف تشكيل الأحزاب والنشاط السياسي في إطار الدستور الذي تم التصويت عليه بالغالبية في عام 2005.

ويقول الخبير القانوني سوران علي لكوردستان 24 إن قانون رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بتشكيل الأحزاب في العراق وكيفية الانضمام إليها فضلاً عن الأمور المالية والنشاطات، يَشترط أن تكون "أحزاباً عراقية" وأن يكون المنتمون إليها "مواطنين عراقيين".