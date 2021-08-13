"منديل ميسي" معروض للبيع بمليون دولار!

أربيل (كوردستان 24)- وضع أحد عشاق ليونيل ميسي إعلانا عبر موقع "ميركادو ليبر" لبيع المنديل الورقي الذي استخدمه في مسح دموعه خلال مؤتمر وداعه لنادي برشلونة.

وقال مجنون ميسي إن المنديل يحمل دموع ومخاط ميسي المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان ميسي قد بكى خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه وداعه للنادي الكتالوني بعد سنوات طويلة نشأ وترعرع فيها في النادي الكتالوني، وكان شريكا في العديد من الإنجازات العالمية والقارية والمحلية.

وعقب إجهاشه بالبكاء سارعت زوجته أنتونيلا، التي كانت جالسة إلى جوار أطفالهما في الصفوف الأولى لتصعد للمنصة كي تعطيه منديلاً ورقياً يمسح به دموعه.

ويبدو أن أحد عشاق النجم الأرجنتيني أراد التربح من بيع ذلك المنديل الذي ألقاه النجم الأفضل في العالم على الطاولة التي حملت الميكروفونات الخاصة بالمؤتمر، فالتقطه الحاضر للمؤتمر عارضاً إياه للبيع في أحد أشهر مواقع البيع والشراء في إسبانيا بمليون دولار.