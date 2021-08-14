القوات العراقية تشن حملة جديدة لمطاردة "فلول داعش" شمال بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية صباح السبت اطلاق حملة عسكرية جديدة لملاحقة فلول تنظيم داعش في المناطق الواقعة شمال بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن القوات العراقية شرعت صباح اليوم بـ"عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

وأضافت أن العملية التي انطلقت في الساعة السادسة صباحاً، "اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى".

وجاء في البيان "تهدف هذه العملية إلى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".