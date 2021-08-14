عقد اجتماع خاص لحل أزمة شح المياه في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عقد في مبنى مجلس الوزراء يوم الجمعة اجتماع خاص يهدف لحل أزمة الجفاف وشح المياه في عموم إقليم كوردستان.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان أنه الاجتماع ضم ممثلين عن وزارات ‏البلديات والسياحة الزراعة والموارد المائية وهيئة الاستثمار ودائرة العلاقات الخارجية ودائرة التنسيق والمتابعة والمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة والمديرين العامين والمستشارين في مجلس إدارة المشاريع.

وبحسب البيان فقد اتفق المجتمعون على "تكليف وزارة البلديات والسياحة بعقد اجتماع مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والكهرباء ودائرة التنسيق والمتابعة وهيئة الاستثمار والمحافظات والإدارات المستقلة والمركز القانوني والاستشاري الإستراتيجي ومجلس إدارة المشاريع لصياغة إستراتيجية عامة لمواجهة شح المياه وعقد هذه الاجتماعات بشكل دوري مرة كل شهر".

كما تقرر تخصيص مليار و٢٥٠ مليون دينار لوزارة البلديات والسياحة بشكل شهري للشهور ٨-٩-١٠ ومنح المحافظات والإدارات المستقلة حرية التصرف بإشراف الوزارة.

كذلك قرر الاجتماع إلزام وزارة البلديات والسياحة بإعداد دراسة وتقرير بالتنسيق مع مجلس إدارة المشاريع في مجلس الوزراء حول مشروعي (ماء الإفراز-٤) ومشروع أنابيب المياه في بارزان والتأكد من قدرة الشركات ذات العلاقة على تنفيذ المشروعين وإكمال تمويل المشروعين وإيجاد مصادر للتمويل.

وألزم الاجتماع وزارة الكهرباء بإعداد دراسة خلال يومين لتوفير الطاقة الكهربائية لآبار مياه الشرب على مدار اليوم لمدة ٢٤ ساعة، فضلاً عن إلزام كافة الوزارات والدوائر والجهات غير المرتبطة بالوزارات بشقيها المدني والعسكري بتوفير كافة الآليات اللازمة لتوفير مياه الشرب للأحياء التي تعاني من شح المياه بتوفير الناقلات (التنكرات) بالتنسيق مع وزارة البلديات والسياحة لضمان وصول مياه الشرب لهذه الأحياء.

وتقرر إلزام وزارة البلديات والسياحة بإعداد دراسة دقيقة حول أنابيب نقل وتصفية وعدادات المياه واحتياجات ترميم وإصلاح مشاريع وخزانات الماء وكيفية جمع وجباية عائدات الماء في الإقليم بكل مستوياتها وتشخيص العوائق والمشاكل ورفع هذه الدراسة لرئاسة ديوان مجلس الوزراء خلال ١٥ يوماً.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الزراعة والموارد المائية بإرسال ملف بناء السدود على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لديوان رئاسة مجلس الوزراء، ووجه وزارتي الزراعة والموارد المائية والكهرباء بعقد اجتماع مشترك لدراسة إمكانية الاستفادة من السدود لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتقرر أيضاً توجيه دائرة العلاقات الخارجية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للاجتماع مع الجانبين التركي والإيراني حول إغلاق مصادر المياه واختلاط المياه العذبة بمياه الأمطار التي تحمل معها الطين والأتربة، بالإضافة إلى تكليف دائرة الإعلام والمعلومات بإطلاق حملة وطنية حول عدم هدر الماء وترشيد استخدام الكهرباء بالتنسيق مع وزارات البلديات والسياحة والكهرباء والأوقاف والشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي.

واختتم مجلس الوزراء اجتماع بتوجيه وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان بالتنسيق والعمل مع البرلمان لصياغة قانون حماية الثروة المائية في الإقليم.