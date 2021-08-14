سیاسة

ضاحي خلفان: نهاية أمريكا في أفغانستان تشبه "سيناريو فيتنام"

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ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
العالم

أربيل (كوردستان 24)- قال شبه نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان السبت إن دخول القوات الأمريكية وخروجها منها يشبه بما حدث مع أمريكا في فيتنام.

وقال خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن "نهاية للقوات الأمريكية في أفغانستان شبيهة إلى حد ما بنهاية حربها في فيتنام".

وأضاف "دخلت أمريكا أفغانستان بحجة فرض الديمقراطية... انتهت بتسليم البلد لطالبان... كنت قد قلتها لهم من قبل لن تهزموا طالبان.. فالقبيلة هناك اقوى من أي شيء آخر".

وتابع خلفان "ليت قادة أمريكا يعودون إلى مذكراتهم ليدركوا التخريف الذي كانوا يسطرونه عن حلمهم بفرض ديمقراطية في أفغانستان".

وقال نائب رئيس شرطة دبي إن من الخطأ "فرض" الديمقراطية على دول العالم الثالث، مشيراً إلى أن "أصدقاء" أمريكا نصحوها بألا تقدم على مثل هذه الخطوة دون أن تصغي لهم.

 

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