تراجع طفيف للدولار مع ارتفاع جديد للذهب في بورصة أربيل
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار السبت تراجعاً طفيفاً أمام العملة المحلية في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148050 دينار
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 205000 دينار
100 ليرة تركية = 17200 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5600 دينار
دينار أردني واحد = 2085 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 317000 دينار