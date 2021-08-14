تراجع طفيف للدولار مع ارتفاع جديد للذهب في بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار السبت تراجعاً طفيفاً أمام العملة المحلية في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148050 دينار

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 205000 دينار

100 ليرة تركية = 17200 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5600 دينار

دينار أردني واحد = 2085 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 317000 دينار