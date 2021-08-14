صحة وبیئة

طقس كوردستان.. انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد

من المتوقع أن تسجل أربيل اليوم 41 درجة مئوية بينما ستكون درجات الحرارة في السليمانية ودهوك 40 مئوية
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي في عموم إقليم كوردستان في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت مديرية الأنواء الجوية في تقريرها اليومي إنها تتوقع أن تكون السماء صافية طيلة اليوم ويوم غد الأحد في عموم مدن الإقليم.

ومن المتوقع أن تسجل أربيل اليوم 41 درجة مئوية بينما ستكون درجات الحرارة في السليمانية ودهوك 40 مئوية.

أما في حلبجة فستكون 42، وفي كركوك 44 درجة مئوية.

وعن توقعات الطقس ليوم غد، أشارت الأرصاد الجوية إلى أن السماء ستكون صافية، فيما ستبلغ سرعة الرياح ما بين 10 إلى 20 كيلومتراً.

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