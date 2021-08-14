سیاسة

أفغانستان.. "مشاورات سريعة" لوقف الحرب وسط تعبئة للقوات المسلحة

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"بدأت المشاورات" وهي "تتقدم بسرعة"
"بدأت المشاورات" وهي "تتقدم بسرعة"
العالم

أربيل (كوردستان 24)- صرح الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت أن "مشاورات" داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين، بدأت لإيجاد حل سياسي سريع يضمن "السلام والاستقرار" في أفغانستان.

ودعا غني في خطاب إلى الأمة إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة، وقال إن "إعادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية هي أولويتنا الأولى".

وأضاف "بدأت المشاورات" وهي "تتقدم بسرعة" داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد "حل سياسي يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني".

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