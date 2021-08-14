المرأة الكوردية تلفت الأنظار في مهرجان نيويورك السينمائي

أربيل (كوردستان 24)- يسلط مهرجان نيويورك للسينما والثقافة الكوردية، الضوء على المرأة الكوردية وإسهاماتها في تعزيز الدور النسوي وحقوق الإنسان والأدب والمساواة.

وستتضمن نشاطات المهرجان الذي سينطلق الشهر المقبل نتاجات الشعب الكوردي، وتشتمل الفعاليات كذلك على الحياة العامة ونضال الكورد من أجل الحقوق المشروعة.

وينُظم المهرجان من قبل الناشطة في مجال حقوق الإنسان في نيويورك خيال كيرتل التي قالت لكوردستان 24، إن نسخة هذا العام ستسلط الضوء على المرأة الكوردية.

وتابعت "ستلفت نسختنا الخامسة من المهرجان الأنظار إلى جهود المرأة الكوردية لخلق مجتمع أفضل وأكثر إنسانية في الشرق الأوسط وحول العالم".

وتابعت "نحن نحاول أن نظهر من هن الكورديات وماذا يحاولن القيام به خاصة بعد أن ساهمن بشكل كبير في حقوق الإنسان والأدب وبناء المجتمع".

وسيقام المهرجان هذا العام في مسرح نيويورك التاريخي للفترة من 10 إلى 12 من الشهر المقبل، برعاية عدد من المنظمات الكوردية الحقوقية.

وفي النسخة السابقة سلط المهرجان، الذي انطلق افتراضياً عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا، الضوء على الوحدة الكوردية.

وقالت شيال كيرتل إن فيروس كورونا "لا يودي بحياة الكثير من المرضى والعاطلين عن العمل فحسب، بل خلق أيضاً مسافة داخل مجتمعاتنا".

وأضافت "نسعى جاهدين لنكون قادرين على التجمع مجدداً"، مشيرة إلى أن "مشاهدة مهرجانات الأفلام الكوردية وحدها في المنزل لا تجمعنا بنفس الطريقة".

وباتت معظم الأماكن الخاصة والعامة في مدينة نيويورك مفتوحة بعد أن تم تطعيم 70 في المئة من سكان نيويورك باللقاحات المضادة للوباء.

وقالت كيرتل إنها تأمل في أن يسمح المهرجان لسكان نيويورك وأبناء الجالية الكوردية بالاستمتاع بالسينما الكوردية سويةً هذا العام.