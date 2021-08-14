سیاسة

الأعرجي يصل قطر حاملاً رسالة من الكاظمي إلى الشيخ تميم

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق

أربيل (كوردستان 24)- وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي السبت إلى الدوحة في زيارة رسمية.

وذكر بيان أصدره مكتب الأعرجي أن مستشار الأمن القومي "سيسلم رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة المزمع عقدها في بغداد".

وجاء في البيان "كما سيبحث الأعرجي، مع المسؤولين في دولة قطر، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعلى الصعد كافة".

وتعتزم بغداد عقد مؤتمر موسم لدول الجوار بمشاركة عدد من العواصم الإقليمية والعربية والدولية.

 

 

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