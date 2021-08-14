فيضانات وانزلاقات تربة إثر امطار غزيرة في اليابان

أربيل (كوردستان 24)- صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص بعد هطول أمطار غير مسبوقة ادت إلى حدوث فيضانات وانزلاقات تربة في غرب اليابان السبت مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وفقدان اثنين.

وأصدرت سلطات مقاطعة هيروشيما وشمال جزيرة كيوشو أقصى درجة تأهب لإخلائها. وفي إطار هذا التنبيه غير الإلزامي، دُعي حوالي 1,4 مليون شخص لمغادرة منازلهم فوراً، بحسب قناة "إن أش كا" العامة.

وتحدثت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية عن مستويات غير مسبوقة من الأمطار في هذه المنطقة.

وأظهرت صور بثها التلفزيون إنقاذ أشخاص بمساعدة قوارب النجاة في الشوارع التي غمرتها المياه في مدينة كورومي (محافظة فوكوكا) فيما كان قد بدأ سيل موحل بالتدفق في ساغا القريبة.

في أونزين التابعة لمحافظة ناغازاكي (جنوب غرب)، لقيت امرأة تبلغ من العمر 59 عاماً مصرعها وفقد اثنان من أفراد عائلتها بعدما طمر انزلاق تربة منزلين، بحسب مسؤول محلي.

قال المسؤول تاكومي كوماساكي لوكالة فرانس برس إنه "تم ارسال اكثر من 150 جنديا وشرطيا وعنصر اطفاء للمشاركة في عمليات الانقاذ".

واوضح "أنهم يبحثون عن أشخاص في عداد المفقودين مترصدين الانزلاقات الأرضية المحتملة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة".

يُتوقع أن يستمرّ تساقط الأمطار الغزيرة لأيام عدة في أنحاء اليابان.

بحسب العلماء، يتسبب التغيّر المناخي العالمي بزيادة حرارة الطقس ما يؤدي إلى احتباس كمية أكبر من المياه، الأمر الذي يرفع خطر تساقط أمطار غزيرة ويزيد شدّتها.

وقال يوشي أداتشي، وهو مسؤول في مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية، في مؤتمر صحافي عقده في طوكيو "تم تسجيل مستويات غير مسبوقة لهطول الأمطار".

وأضاف "من الضروري (إعلان) أقصى درجات التأهب حتى في المناطق التي لا تشكل فيها الانزلاقات الأرضية والفيضانات مخاطر عالية بشكل عام".

ومطلع تموز/يوليو، تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات طينية في منتجع أتامي البحري على بعد حوالى مئة كيلومتر نحو غرب طوكيو، ما أسفر عن نحو ثلاثين قتيلاً ومفقوداً.

في تموز/يوليو 2020، تسببت فيضانات قياسية في جنوب غرب اليابان بمصرع أو فقدان حوالى 80 شخصاً. وقبل عامين، لقي أكثر من مئتي شخص حتفهم أثناء فيضانات هائلة في غرب البلاد.

المصدر: فرانس برس