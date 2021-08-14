الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي في عموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 14 آب (اغسطس) 2021 الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، لها إنها "سجلت 7610 حالة إصابة، و 10078 حالة شفاء، و 65 حالة وفاة بالفيروس". وأشارت إلى "تلقي 26210 أشخاص للقاح كورونا في يوم واحد".

ومن جانب آخر أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقي سيف البدر عن وصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى العراق، مشيرا إلى أن مليون جرعة إضافية ستصل إلى العراق خلال اليومين المقبلين.

وقال المتحدث، إن "وجبة كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تبلغ نصف مليون جرعة وصلت إلى العراق يوم أمس، وستصل مليون جرعة أخرى خلال يومي غد السبت وبعده الأحد"، لافتا إلى أن "حصة المحافظات من اللقاحات تحدد حسب الكثافات السكانية، وكذلك بالنسبة لحصة إقليم كوردستان".