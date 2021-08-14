صحة وبیئة

محافظ أربيل تم تاهيل وصيانة 520 بئر خلال اليومين الماضيين

رئيس الحكومة يتابع الموضوع بشكل يومي ومباشر
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ اربيل اوميد خوشناو" انه خلال اليومين الماضيين, تم اعادة تاهيل وتصليح 520 بئر مائي, في اربيل. مضيفا انه بتنفيذ مشروع ماء, افراز 4 تتم حلحلة مشكلة نقص المياه كاملة في محافظة اربيل". واضاف محافظ اربيل ان رئيس حكومة الاقليم, يتابع شخصيا وبشكل مباشر هذا الموضوع.

ومن ناحية اخرى صرح محافظ اربيل, لكوردستان 24 " مانقوم به حاليا لحل أزمة نقص المياه, في اربيل ليس حلا جذريا, بسبب انخفاض مناسيب المياه الجوفية, وجفاف العام الحالي ولكن بسبب تواصل الجهود ولحسن الحظ فان مشاريع ماء اربيل, تعمل حاليا بكامل طاقاتها, اضافة الى تصليح وتاهيل 523 بئر معطل, خلال الايام الماضية والعمل مستمر بهذا الاتجاه"

وأكدمحافظ اربيل, أنهم مستمرون في توزيع المياه النظيفة, على المواطنين واصلاح الاعطال الموجودة, في آبار اربيل مؤكدا ان الحل الامثل لحل ازمة المياه في اربيل, يكمن من خلال انشاء ومد انابيب مشروع, افراز 4 كمشروع استراتيجي وحل جذري لنقص, المياه في اربيل ورئيس حكومة الاقليم شخصيا, يتابع ويشرف على هذا الموضوع وأعطانا التوجيهات اللازمة للاستمرار, في خدمة المواطنين.  


 

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