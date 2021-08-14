السفارة التركية في بغداد تطلب تعزيز الإجراءات الأمنية

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت،14 آب (اغسطس) 2021 عن وجود معلومات لدى السفارة التركية في بغداد بشأن احتمالية تعرضها لاستهداف من قبل بعض الجماعات المناهضة لها.

وقال المصدر إن "السفارة أرسلت برقية عاجلة إلى السلطات العراقية تطلب فيها تعزيز الإجراءات الأمنية حولها لمنع أي استهداف أو هجوم قد يطالها". وأضاف، أن "المسؤولين في السفارة يتحدثون عن امتلاكهم معلومات بوجود محاولات من قبل جماعات لم يسمها- لاستهدافها".

وتقع السفارة التركية في بغداد، داخل المنطقة الخضراء الحكومية، حيث مقار حكومية ودولية.

المصدر: RT