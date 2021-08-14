سیاسة

السفارة التركية في بغداد تطلب تعزيز الإجراءات الأمنية

احتمالية تعرضها لاستهداف من قبل بعض الجماعات المناهضة لها
author_image آريان ابراهيم شوكت
السفارة التركية في بغداد تطلب تعزيز الإجراءات الأمنية
السفارة التركية في بغداد تطلب تعزيز الإجراءات الأمنية
ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت،14 آب (اغسطس) 2021 عن وجود معلومات لدى السفارة التركية في بغداد بشأن احتمالية تعرضها لاستهداف من قبل بعض الجماعات المناهضة لها.

وقال المصدر إن "السفارة أرسلت برقية عاجلة إلى السلطات العراقية تطلب فيها تعزيز الإجراءات الأمنية حولها لمنع أي استهداف أو هجوم قد يطالها". وأضاف، أن "المسؤولين في السفارة يتحدثون عن امتلاكهم معلومات بوجود محاولات من قبل جماعات لم يسمها- لاستهدافها".

وتقع السفارة التركية في بغداد، داخل المنطقة الخضراء الحكومية، حيث مقار حكومية ودولية.

المصدر: RT

  

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