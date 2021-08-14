العراق يوجه دعوة رسمية لقطر لحضور مؤتمر بغداد نهاية هذه الشهر

أربيل (كوردستان 24)- قال بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي، اليوم السبت 14 آب (اغسطس) 2021 أن المستشار قاسم الأعرجي وصل إلى الدوحة لتسليم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة لحضور القمة.

واضاف البيان أن الاعرجي سيسلم دعوة رسمية إلى قطر لحضور قمة دول الجوار، المزمع عقدها في بغداد، نهاية أغسطس/آب الجاري. وأوضح البيان أن المسؤول العراقي سيسلم أمير قطر رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

والدعوة هي السادسة لدول الجوار لحضور قمة بغداد، حيث سلم العراق دعوات رسمية لكل من تركيا والسعودية والأردن والكويت وإيران. والهدف من احتضان المؤتمر على مستوى قادة دول الجوار هو تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.

وترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد داعش.