سیاسة

صحيفة التلغراف: طالبان تعيد فرض قيود صارمة على النساء

لا يوجد ضوء في نهاية النفق طالبان تعيد فرض قيود صارمة على النساء
author_image آريان ابراهيم شوكت
صحيفة التلغراف: طالبان تعيد فرض قيود صارمة على النساء
صحيفة التلغراف: طالبان تعيد فرض قيود صارمة على النساء
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- نشرت صحيفة التلغراف اليومية البريطانية، مقالا للكاتب كامبل ماكديارميد بعنوان “لا يوجد ضوء في نهاية النفق طالبان تعيد فرض قيود صارمة على النساء”.
وينقل الكاتب عن الأفغان الذين يفرون من تقدم سريع من قبل طالبان، قولهم إن “المتمردين يعيدون فرض قيود صارمة على النساء، مما يمحو أي تقدم تم إحرازه في مجال الحقوق والتعليم منذ الإطاحة بهذه الجماعة الدينية من السلطة قبل عقدين من الزمن”.
وتقول فريشته فوروغ، وهي امرأة أفغانية تعيش في الولايات المتحدة أسست برنامج “كود تو إنسباير”، لتعليم الفتيات برمجة الكمبيوتر في هرات، “أشعر بالحزن الشديد لرؤية ما فعلناه جميعا قد اختفى”.

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