ثقافة وفنون

أول حديث لدنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها

شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا
author_image آريان ابراهيم شوكت
أول حديث لدنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها
أول حديث لدنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- وجهت الممثلة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة مفتوحة إلى أصدقائها وجمهورها، بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلالة عبد العزيز.

وفي منشور على صفحتها الشخصية في " فيسبوك"، قالت دنيا سمير غانم: " شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا..ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب".

وأضافت: "لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس..هم والله كلهم أهلي و إخواتي، و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا".

وتابعت: "شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله..ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

 

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