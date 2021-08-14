سیاسة

طالبان على أبواب كابول والأميركيون يستعدون لإجلاء الرعايا

خلال أسبوع ونيف، سيطرت طالبان بالكامل تقريبا على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها
author_image آريان ابراهيم شوكت
طالبان على أبواب كابول والأميركيون يستعدون لإجلاء الرعايا
طالبان على أبواب كابول والأميركيون يستعدون لإجلاء الرعايا
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- تحكم حركة طالبان السبت سيطرتها على المناطق المحيطة بالعاصمة الأفغانية كابول حيث يشعر سكانها ومن لجأوا إليها مع تقدم المتمردين بالخوف، بينما تستعد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لإجلاء رعاياها ودبلوماسييها.
وخلال أسبوع ونيف، سيطرت طالبان بالكامل تقريبا على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها ووصلت إلى أبواب كابول. وقد أصبحت على بعد خمسين كيلومترا فقط عن العاصمة ولا تبدي أي مؤشر إلى رغبة في إبطاء تقدمها.
وتدور معارك عنيفة السبت حول مزار شريف عاصمة ولاية بلخ حيث شن الجيش الأفغاني غارات جوية جديدة.
 

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