الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدعو أطراف عراقية الى المشاركة في الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- دعا اليوم السبت 14 آب(أغسطس) 2021 المتحدث الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد التيار الصدري والاطراف العراقية الاخرى التي اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق الى مراجعة قرارهم والعودة الى المشاركة في الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي للحزب محمود محمد" ولغرض معالجة الازمات التي تعصف بالعراق وايجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين العراقيين بشكل عام، رؤي ان اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة اتحادية جديدة هو العامل الأفضل والحل الامثل، وعلى هذا الاساس تم اتخاذ القرار اللازم"

واوضح محمود محمد في تصريحه " نحن بدورنا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نرى أن اجراء الانتخابات بمشاركة كافة الاطراف السياسية نافذة جيدة باتجاه حلحلة المشاكل والازمات الموجودة وتحقيق مطالب الشعب العراقي وكذلك لمساعدة العملية السياسية وإنقاذها من الركود الذي تعاني منه"

وطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني التيار الصدري والاطراف العراقية الاخرى الى مراجعة قرارهم والعودة الى المشاركة في الانتخابات مؤكدا " فاننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وانطلاقا من اجل المصلحة العامة لعموم المواطنين العراقيين نطالب الاخوة في التيار الصدري والاطراف الاخرى الـ( ٢٦ ) الذين اعلنوا عدم مشاركتهم في الانتخابات العراقية ندعوهم الى مراجعة قرارهم وعودتهم الى المشاركة في الانتخابات كمطلب جماهيري وضرورة ملحة للمرحلة الحالية التي نمر بها لخدمة العملية السياسية في العراق وتقديم نموذج ناجح لادارة الحكم في العراق" .