إجلاء أكثر من مليون شخص فى اليابان بسبب الأمطار

أربيل (كوردستان 24)- قالت قناة NHK التلفزيونية اليابانية، إنه تم الإعلان عن إجلاء عاجل لـ 1.7 مليون شخص، في أربع محافظات في جنوب غرب اليابان، بسبب الأمطار الغزيرة،

ونقلت القناة، عن السلطات المحلية، أن سكان محافظات فوكوكا وساجا وناجازاكى وهيروشيما، تلقوا المستوى الخامس من التحذير من الخطر، وهو المستوى الأعلى فى هذا المجال، وخلاله تعطى السلطات أوامر لا لبس فيها- "انقذوا أرواحكم".

وهو يعني، إجلاءا عاجلا، وإذا كان الانتقال إلى نقطة الإخلاء بسبب الفيضانات في هذه المرحلة مرتبطا بالمخاطر، ينصح السكان بالعثور على أكثر الأماكن أمانا في الحى أو فى منازلهم، حيث تزداد فرص البقاء على قيد الحياة.

وفى عدد من المناطق بلغ معدل هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين 500-700 ملم، وفي مدينة أوريسينو بمحافظة ساجا بلغ معدل هطول الأمطار 918 ملم خلال ثلاثة أيام، في المركز الإدارى الرئيسى لهذه المحافظة مدينة ساجا - 769 ملم. وفي مدينة أونزانداكى بمحافظة ناجازاكي - 847 ملم، ويحذر خبراء الأرصاد الجوية، من زيادة مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.