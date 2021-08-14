سیاسة

الرئيس بارزاني يعزي بوفاة سيد أشرف آلجي

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية الوطنية الاخ المرحوم (سيد اشرف آلجي)
author_image آريان ابراهيم شوكت
الرئيس بارزاني يعزي بوفاة سيد أشرف آلجي
الرئيس بارزاني يعزي بوفاة سيد أشرف آلجي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة وفاة سيد أشرف آلجي الشخصية الكوردية المعروفة في شمال كوردستان وجه الرئيس مسعود بارزاني برقية تعزية ومواساة الى عائلة وذوي الفقيد سيد أشرف آلجي.

وقال الرئيس بارزاني في برقيته " ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية الوطنية الاخ المرحوم (سيد اشرف آلجي) شقيق المرحوم (شرف الدين آلجي).

واضاف" أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الاسرة الكريمة واهل واقارب المناضل الوطني المرحوم سيد أشرف آلجي والى أهلنا في شمال كوردستان . أقاسم حزنكم بوفاة المرحوم واسال الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون"

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