اقتصاد

الحكومة الاتحادية في بغداد ترسل دفعة جديدة من مستحقات الاقليم

الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار الى حكومة كوردستان هذا الشهر
author_image آريان ابراهيم شوكت
الحكومة الاتحادية في بغداد ترسل دفعة جديدة من مستحقات الاقليم
الحكومة الاتحادية في بغداد ترسل دفعة جديدة من مستحقات الاقليم
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت،14 آب (اغسطس) 2021 عن صدور قرار من الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال 200 مليار دينار لاقليم كوردستان، ضمن حصته بموجب موازنة 2021.

وقال ممثل حكومة اقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى في تصريح لكوردستان24، إن "الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار الى حكومة كوردستان هذا الشهر، إذ تم اصدار كتاب حكومي إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرف المبلغ وتحويله للإقليم وقريبا يصل المبلغ الى أربيل". وأضاف، أن "ممثلية كوردستان في بغداد تسلمت الكتاب أيضا".

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