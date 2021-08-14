متاثرا بتداعيات فيروس كورونا: وفاة الكاتب والصحفي عبدالرحمن باشا

أربيل (كوردستان 24)- نعت اليوم السبت 14 آب (أغسطس) 2021 نقابة صحفيي كوردستان الكاتب والصحفي عبدالرحمن باشا الذي وافته المنية اثر مضاعفات صحية نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

وقال المحامي والصحفي حسام الدين سرداري لكوردستان 24 " توفي اليوم السبت 14 آب الصحفي المعروف في مدينة اربيل عبدالرحمن باشا متأثرا بفيروس كورونا"

مضيفا: ان المرحوم عبدالرحمن باشا كان صحفيا متمكنا يعتبر أرشيفا غنيا للصحافة الكوردية اضافة الى امكاناته اللغوية فقد كان يمارس العمل الصحفي بمهنية باللغتين الكوردية والعربية.

يذكر ان الكاتب والصحفي عبدالرحمن باشا كان رئيس تحرير وصاحب امتياز مجلة (ملا مشهور) ورئيس تحرير مجلة (الصوت الاخر).