ثقافة وفنون

متاثرا بتداعيات فيروس كورونا: وفاة الكاتب والصحفي عبدالرحمن باشا

عبدالرحمن باشا كان صحفيا متمكنا يعتبر أرشيفا غنيا للصحافة الكوردية
author_image آريان ابراهيم شوكت
متاثرا بتداعيات فيروس كورونا: وفاة الكاتب والصحفي عبدالرحمن باشا
متاثرا بتداعيات فيروس كورونا: وفاة الكاتب والصحفي عبدالرحمن باشا
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نعت اليوم السبت 14 آب (أغسطس) 2021 نقابة صحفيي كوردستان الكاتب والصحفي عبدالرحمن باشا الذي وافته المنية اثر مضاعفات صحية نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

وقال المحامي والصحفي حسام الدين سرداري لكوردستان 24 " توفي اليوم السبت 14 آب الصحفي المعروف في مدينة اربيل عبدالرحمن باشا متأثرا بفيروس كورونا"

مضيفا: ان المرحوم عبدالرحمن باشا كان صحفيا متمكنا يعتبر أرشيفا غنيا للصحافة الكوردية اضافة الى امكاناته اللغوية فقد كان يمارس العمل الصحفي بمهنية باللغتين الكوردية والعربية.

يذكر ان الكاتب والصحفي عبدالرحمن باشا كان رئيس تحرير وصاحب امتياز مجلة (ملا مشهور) ورئيس تحرير مجلة (الصوت الاخر).

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