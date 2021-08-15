أمن

العراق يطلق عملية امنية واسعة ضد بقايا داعش

دوافع العملية تاتي في خضم تزايد الهجمات التي تطال أبراج الكهرباء في العراق
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق يطلق عملية امنية واسعة ضد بقايا داعش
العراق يطلق عملية امنية واسعة ضد بقايا داعش
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أطلق العراق، أمس،السبت 14 آب (أغسطس) 2021 عملية أمنية واسعة ضد بقايا تنظيم داعش، شمال بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان، بأنّ العملية التي انطلقت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة،

تستهدف تعقب عناصر تنظيم داعش في مناطق شمالي العاصمة بغداد. وأضاف بيان خلية الإعلام الأمني، إنّ العملية التي بدأت صباح السبت بالتوقيت المحلي، تشارك فيها قيادة عمليات بغداد، وتساندها القوات الجوية وطيران التحالف الدولي لمحاربة داعش، فضلاً عن عناصر الشرطة الخاصة والشرطة الاتحادية وفصائل الحشد الشعبي. ولم تكشف القوات العراقية،

دوافع إطلاق العملية، ولكنها تأتي في خضم تزايد الهجمات التي تطال أبراج الكهرباء في العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن أول من أمس، تشكيل خلية أزمة لمواجهة الهجمات المتتالية التي تستهدف أبراج الكهرباء، وأدت إلى أزمة غير مسبوقة لانقطاع التيار عن مناطق كبيرة من البلاد. وأمر الكاظمي باستنفار قوات الأمن لحراسة أبراج نقل الطاقة، مشدداً على ضرورة وضع خطط جديدة لحمايتها من الهجمات، وتوعد القيادات بأن أي إخفاقات غير مقبولة، وسيتم التعامل معها بحزم.

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