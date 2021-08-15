مؤسسة عراق المستقبل: السياسة الاقتصادية للاقليم نجحت من خلال تخطيط استراتيجي

أربيل (كوردستان 24)- في أحدث تقرير لها عن التضخم الاقتصادي في العراق, أكدت مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة, الاقتصادية ان نسبة التضخم في محافظات وسط وجنوب العراق, قد بلغت 12% بينما بلغت نسبة التضخم الاقتصادي في محافظات اقليم كوردستان فقط 3% .

وفي هذا الصدد, كتب الخبير الاقتصادي ومؤسس مؤسسة عراق المستقبل, منار العبيدي وهو يسأل " السؤال الذي يحتاج الى اجابة, لماذا استطاع الاقليم ان يحافظ على نسب تضخم منخفضة, مقارنة مع باقي المحافظات العراقية؟ على الرغم من تعرض الاقليم, لنفس الظروف من تغيير سعر صرف الدولار والازمات الاقتصادية, الى مرت على عموم العراق؟ السبب ببساطة, ان السياسة الاقتصادية للاقليم, نجحت في ادارة الازمة, من خلال تخطيط استراتيجي امتد لسنوات, مقابل تخبط في ادارة الملف الاقتصادي العراقي, بقرارات لحظية اوصلنا الى ما وصلنا اليه الان.

وعند مقارنة الارقام, نجد قطاعات مهمة في اقليم كوردستان قد نجحت, في تقليل التضخم مثل قطاع السكن, وتحديد الايجار وقطاع الاغذية والتعليم بينما عانت هذه القطاعات, في محافظات وسط وجنوب العراق من نسبة عالية من التضخم".

ومن ناحية اخرى وعند النظر في أحدث بيانات هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان, وبيانات هيئة الاحصاء في العراق, تظهر ان نسبة التضخم في محافظات وسط وجنوب العراق, اعلى من محافظات اقليم كوردستان بشكل متفاوت, بحيث بلغت نسبة التضخم في اسعار كهرباء, المولدات الاهلية في وسط وجنوب العراق 15.9% وبلغت في ايجار السكن 0.2% .