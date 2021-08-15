صحة وبیئة

حرائق كبيرة في مناطق الكرادة والغزالية والوزيرية في بغداد

فرق الدفاع المدني استنفرت إمكاناتها بمشاركة أكثر من 20 فرقة أطفاء
author_image آريان ابراهيم شوكت
حرائق كبيرة في مناطق الكرادة والغزالية والوزيرية في بغداد
حرائق كبيرة في مناطق الكرادة والغزالية والوزيرية في بغداد
العراق

أربيل (كوردستان 24)- اندلع صباح اليوم الأحد ،15 آب (أغسطس) 2021 حريق كبير داخل مخزن للأجهزة الكهربائية بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان لها أن" حريقاً كبيراً اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية بمنطقة الكرادة في بغداد واضاف  البيان ، أن" فرق الدفاع المدني استنفرت إمكاناتها وبمشاركة أكثر من 20 فرقة أطفاء" .
وفي السياق نفسه أعلنت مديرية الدفاع المدني عن اندلاع حريق كبير داخل 4 مولدات كهربائية اهلية مع كميات كبيرة من الوقود الخاص بتشغيلها في منطقة الغزالية غربي العاصمة. وتابعت، أنه"  تم ارسال 10 فرق إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الدور السكنية 

ومن جانب آخر أفاد مصدر أمني عراقي يوم امس باستنفار فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق ضخم اندلع في مخزن للمواد البلاستيكية بمنطقة الوزيرية في بغداد. وأضاف أن فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة استنفرت من أجل إخماد النيران وعزل منطقة الحادث عن المناطق المجاورة ومنع الحريق من الانتشار.

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