ذكرى مرور 7 سنوات على مجزرة قرية " كوجو " الايزيدية في قضاء سنجار

أربيل (كوردستان 24)- 7 سنوات مرت على المجزرة ... ذكريات المجزرة التي وقعت, في قرية كوجو الايزيدية في قضاء سنجار, في 15 أغسطس آب 2014 بعدما كانت أهالي القرية الامنة, معروفين في السابق بتحمسهم للحياة الاجتماعية, ومشاركتهم في الافراح والمناسبات الاجتماعية, والدينية بكل بهجة وتألق, لكن بدخول داعش الى القرية وارتكاب المجازر بحق سكانها, العزل بحيث ما زالت طريقة ارتكاب الجرائم تطارد مخيلة, وخلجات اهالي القرية عندما حاصر مقاتلو تنظيم الدولة, الإسلامية( داعش ) قرية كوجو, في قضاء سنجار واعتقلوا السكان وقتلوا بطريقة وحشية, عدة مئات منهم وقام داعش بعد ذلك بالقاء الجثث والضحايا, في مقابر جماعية ,وحتى الان تم العثور على 17 مقبرة جماعية فيها 400 جثة ضحية في قرية كوجو المنكوبة.

وتتحدث احدى الناجيات (كجى عمي), عن مجزرة داعش في قرية كوجو, وهي تروي قصتها عندما استطاعت انقاذ نفسها, مع 19 آخرين من بين 1250 شخصا لكن 31 شخصا, من ذويها حتى الان في عداد المجهولين. وقالت بتألم شديد لكوردستان 24" بعدما سيطر داعش على قرية كوجو, بدؤوا بارتكاب أبشع انواع القتل وقتلوا أهلي واقاربي, وأهالي القرية أمام اعيننا ثم اخذونا كسبايا الى سوريا".

قرية كوجو قرية تابعة لقضاء سنجار تسكنها غالبية كوردية أيزيدية كانت عدد سكانها قبل مجيء داعش 1700 نسمة وتعرضت القرية الى ابادة جماعية في آب 2014 على يد مقاتلي داعش ومازال 525 شخصا من اهالي القرية حتى الان في عداد المفقودين .