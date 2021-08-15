اقتصاد

الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا في بورصة اقليم كوردستان

استقرار اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد
author_image آريان ابراهيم شوكت
الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا في بورصة اقليم كوردستان
الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا في بورصة اقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، 15 آب (اغسطس) 2021 في البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في إقليم كوردستان.

ففي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147800 دينار لكل 100 دولار.

أما في بغداد فقد سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي. فيما سجلت بورصة الكفاح صباح يوم أمس السبت 148000 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

 

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