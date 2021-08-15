"نيويورك تايمز": الموفد الامريكي طلب عدم دخول كابول حتى انتهاء إجلاء الامريكيين

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية إن زلماي خليل زاد الموفد الأمريكي الخاص لأفغانستان دعا "طالبان" إلى عدم دخول العاصمة كابول، حتى تنجز الولايات المتحدة إجلاء مواطنيها وموظفيها الأفغان من المدينة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي، أنه لا يزال غير معروف كم من الوقت سيستغرق هذا الإجلاء، أو ما إذا كانت واشنطن ستتمكن من تنفيذه بنجاح. ووفقا لمعطيات الصحيفة، لا يزال في كابول ما لا يقل عن 10000 مواطن أمريكي. وذكرت الصحيفة، أن حركة "طالبان" خلال ردها على الطلب الأمريكي، أكدت ضرورة وقف الضربات الجوية.

ومن جهة اخرى أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أن حركة "طالبان" باتت تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، ولا يمكن مغادرة البلاد إلا عبر مطار كابل.





