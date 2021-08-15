وزارة كهرباء الاقليم تباشر العمل بتأسيس مشروع كهربائي جديد في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء, في حكومة اقليم كوردستان, عن مباشرة كوادرها الفنية في مدينة السليمانية, بالعمل لانشاء محطتي (رزكاري وقولريسي) الكهربائيتين, بكلفة (2.73.000.000) مليارين و73 مليون دينار عراقي, وبطاقة انتاجية تصل الى KV 132/33/11 و MVA 40/50/63 من قبل الجهة المنفذة وهي شركة (شاندز) خلال مدة اقصاها 270 يوما لتكملة المشروع.

وفي وقت سابق أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، على بذل جميع الجهود لتشييد البنى التحتية لـ"كوردستان اقوى"، مبيناً أن قطاع الكهرباء واحد من القطاعات التي يجري فيها الاستثمار بشكل اكبر. وكانت الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان قد وضعت في برنامجها قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات التي ستقوم بالاستثمار والتطوير كونها اساسا لتطوير كثير من القطاعات الاخرى.