الحزب الديمقراطي الكوردستاني يطلق حملته الانتخابية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- بدات الاطراف السياسية العراقية, باطلاق حملتها الانتخابية, للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي ستجري في العراق, في 10 اكتوبر 2021 من العام الحالي. ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني, في كركوك الى الحصول على أعلى نسبة ممكنة من الاصوات, في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم, في مسعى لتوصيل مطالب المواطنين الكورد, في هذه المناطق الى داخل قبة البرلمان العراقي.

وفي هذا الصدد قال متحدث الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك, سامان رشيد لكوردستان 24 " كركوك عبارة عن ثلاث دوائر انتخابية, ولدينا مرشحين في الدائرة الانتخابية الاولى والثانية"

مضيفا" لدينا برنامج شامل ومكثف لكافة مناطق اقليم كوردستان, بما فيها المناطق الكوردستانية خارج الاقليم. وقد باشرنا بالحملة الانتخابية عن طريق فتح مكاتب انتخابية, في كركوك ونعمل في اطار الالتزام, بتعليمات مفوضية الانتخابات"

وقال رشيد" بعد احداث 16 اكتوبر في كركوك, الاوضاع غير طبيعية, وهنالك ادارة عسكرية مفروضة على المدينة, اضافة الى وجود أطراف متعددة في المدينة, لكننا نعمل في مكاتبنا الانتخابية وفي حالة تعرضنا الى مضايقات, سنلجا الى القضاء"

وأكد سامان رشيد قائلا " في هذه المرحلة نسعى بكل جدية, الى توصيل أصواتنا عن طريق مرشحينا, الى داخل مجلس النواب العراقي وذلك لتلبية مطالبنا بتطبيع الاوضاع في كركوك, مؤكدا انهم بدؤوا باطلاق حملتهم الانتخابية في محافظة كركوك"



