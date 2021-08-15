سعر الدولار الحالي سيبقى لخمس سنوات المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، 15 آب (اغسطس) 2021 بقاء سعر الصرف للدولار على وضعه الحالي، فيما أشارت الى أن رفع سعر الصرف يهدف الى تحقيق ثلاثة عوامل رئيسة. وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، في تصريح صحفي إن "سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال المدة المقبلة للسنوات الخمس المقبلة على وصف أن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار اضافة الى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج منسلع وخدمات صافية خلال فترة معينة".

وتابع أن "الحكومة جازمة في تحقيق هدفها من خلال تحديد ثلاثة اهداف رئيسة : الأول مالي وهو تقليل العجز في الموازنة العامة، والهدف الثاني هو هدف نقدي من خلال زيادة الاحتياطات والهدف الثالث، زيادة التنافسية المنتجة حالياً داخل البلد تجاه السلع الأخرى المصدرة من دول الجوار وهذا الهدف الرئيس الذى تسعى إليه الحكومة من خلال سد العجز في الموازنة".

وأشار الى أن " تقليل قيمة الدينار زاد من تنافسية السعر العراقي على وصف أن السلع التي تأتي من الخارج وخاصة تركيا وايران وسوريا والسعودية والاردن تستفيد من قوة الدينار العراقي تجاه الدولار لأن عملة الدولار عملة عالمية، وعندما يتم رفع سعر صرف الدولارسترفع تنافسية السلع وتنخفض ، لأنها تقل الصادرات العراقية من دول الخارج".

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.