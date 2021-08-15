ریاضة

وفاة اسطورة كرة القدم جيرد مولر

تُوج مولر مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم عام 1974، وكأس الأمم الأوروبية عام 1972
author_image آريان ابراهيم شوكت
وفاة اسطورة كرة القدم جيرد مولر
وفاة اسطورة كرة القدم جيرد مولر
العالم

أربيل (كوردستان 24)- تُوفي اليوم الاحد 15 آب (أغسطس) 2021 جيرد مولر، أسطورة نادي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، عن عمر يناهز 75 عامًا.

ونعى نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر موقعه الإلكتروني، وفاة مولر أسطورة الفريق، والذي لعب لهم 607 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلًا 565 هدفًا. ويُعد مولر هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري الألماني بتسجيله 365 هدفًا،

كما أنه أكثر اللاعبين حصدًا لجائزة هداف المسابقة، بتحقيقه إياها 7 مرات. وتُوج مولر مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم عام 1974، وكأس الأمم الأوروبية عام 1972. ومولر هو أكثر من سجل أهدافًا في نسخة واحدة بكأس العالم بتسجيله 10 أهداف في مونديال 1970.

وفاة اسطورة كرة القدم جيرد مولر
وفاة اسطورة كرة القدم جيرد مولر

 

 

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