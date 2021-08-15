الناتو: الحل السياسي "ملحّ أكثر من أي وقت مضى" في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر حلف شمال الأطلسي الأحد أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع في أفغانستان "ملحّ اليوم أكثر أي وقت مضى"، في وقت بات متمردو طالبان على مشارف العاصمة كابول.

وقال مسؤول في الحلف لوكالة فرانس برس "ندعم جهود الأفغان لإيجاد حلّ سياسي للنزاع، وهو أمر ملحّ اليوم أكثر أي وقت مضى".

وأضاف أن "الحلف الاطلسي يتابع في شكل دائم تطور الوضع في افغانستان" بعد تقدم طالبان نحو ابواب كابول، متابعا "نساعد في استمرار عمل مطار كابول بهدف السماح لافغانستان بأن تكون على صلة ببقية العالم. نحافظ أيضا على وجودنا الدبلوماسي في كابول. إن أمن طاقمنا هو أولويتنا المطلقة ونتكيف مع التطورات".

وقالت حركة طالبان إنها تريد تسلم السلطة عبر "انتقال سلمي" في الايام المقبلة، فيما أكدت السلطات الافغانية أنها تجري مفاوضات لتجنب اهراق الدماء في العاصمة ولتسليم السلطة لـ"حكومة انتقالية".